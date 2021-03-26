Bloomberg: Apple планирует запуск новой модели часов для экстремальных видов спорта

ТАСС, 26 марта. Apple рассматривает возможность запуска линейки часов Apple Watch с прочным корпусом, которые подойдут спортсменам, туристам и людям, использующим устройство в экстремальных условиях. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в компании обсуждали возможность выпуска такой модели ближе к концу 2021 года или в начале 2022 года.

Согласно имеющейся информации, новая модель часов будет обладать тем же функционалом, что и обычные Apple Watch, однако получит дополнительную противоударную защиту.

Источники агентства подчеркнули, что разработка новой модели Apple Watch может быть отложена или отменена. Представитель компании Apple отказался прокомментировать сообщение.

Bloomberg отмечает, что в прошлом финансовом году продажи Apple Watch принесли компании более $30 млрд.