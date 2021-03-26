Bloomberg: из-за действий повстанцев Мозамбик может потерять до $120 млрд инвестиций

ТАСС, 26 марта. Активизация повстанцев в Мозамбике создает угрозу планам крупнейших энергетический компаний мира инвестировать около $120 млрд в реализацию газового проекта в этой стране. Таким образом, как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, ставится под вопрос возможность осуществления самого значительного частного проекта в истории Африки.

На этой неделе вооруженные повстанцы возобновили террористические атаки на севере Мозамбика. По данным агентства "Луза", они атаковали населенный пункт Палма в провинции Кабу-Делгаду. Это произошло вскоре после того, как правительство Мозамбика и французская нефтяная компания Total объявили о постепенном возобновлении работ на возводимом поблизости от Палмы комплексе "Афунжи" стоимостью $23 млрд, который должен войти в строй в 2024 году.

Энергетические проекты

Банковская группа Standard Bank Group, крупнейшая в Африке, оценивает объемы вложений Total и других крупных игроков в общей сложности в $120 млрд, причем основная их часть должна быть сделана в ближайшие пять лет. Это в восемь раз больше годового валового внутреннего продукта страны. Поэтому остаются сомнения в реализации таких инвестиций. Ранее в этом месяце американская нефтяная компания ExxonMobil уже третий год подряд отложила выделение запланированных $30 млрд на свой проект в том же районе.

Между тем, как считает Bloomberg, реализация этих проектов должна вестись активно с тем, чтобы Мозамбик смог воспользоваться своими запасами природного газа - одними из самых больших в Африке. Если решение не будет найдено в ближайшее время, "возможные покупатели мозамбикского сжиженного газа могут начать рассматривать другие поставки", приводит Bloomberg мнение руководителя нью-йоркской консалтинговой компании Gas Vista Лесли Палти-Гусмана.

"Чем позже Мозамбик войдет на рынок сжиженного газа, тем больше риск, что спрос на этот товар будет ниже, чем прогнозировалось", - заявил в свою очередь представитель Fitch Адриенн Бенасс

Как считает Bloomberg, в перспективе ставки для Мозамбика еще выше, так как правительство Мозамбика - шестой беднейшей страны мира по версии Всемирного банка - рассчитывает получить $96 млрд от реализации проектов по сжижению газа.

Террористическая угроза

Помимо необходимости обслуживать и выплачивать основную часть внешней задолженности, размеры которой достигли в минувшем году 120% ВВП, правительству Мозамбика придется выделять средства на борьбу с повстанцами. На севере Мозамбика в последние три года активизировались боевики из группировки "Аш-Шабаб" и структуры террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Лидеры "Аш-Шабаб" и ISCAP ставят общей целью создание на территории Мозамбика исламистского государства. От их рук погибли более 2,6 тыс. человек. Согласно подсчетам Всемирной продовольственной программы ООН, более 570 тыс. жителей бежали из провинции Кабу-Делгаду в другие части страны, спасаясь от насилия.