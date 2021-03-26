В Севастополе за два года построят радиоэлектронный дизайн-центр

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Радиоэлектронный дизайн-центр построят в Севастополе в течение полутора - двух лет, будет создано до 200 рабочих мест, сообщил вице-премьер Юрий Борисов журналистам в пятницу.

"Мы перешли уже в практическую плоскость. Даны поручения по разработке проектно-сметной документации по строительству нового здания, оно будет рассчитано примерно на 150-200 новых высокотехнологичных рабочих мест. Выпускники севастопольских вузов, университета в первую очередь, смогут найти здесь свои приложения, применить свои знания, закрепиться на этой территории", - сказал вице-премьер.

"Минпромторг запланирует в своих мероприятиях необходимое ресурсное обеспечение, мы будем надеяться, что через полтора-два года уже перережем ленточку", - сообщил он.

Ранее в Севастопольском государственном университете сообщали, что в городе планируется создать научно-образовательный центр, куда войдут работающие на Крымском полуострове вузы и научные организации, а также будут сотрудничать крупные российские предприятия.