Минпромторг считает нецелесообразным госрегулирование цен в других отраслях экономики

"Если мы будем регулировать все цены, надо возрождать госплан. Конечно же, в каких-то ситуациях, как, например, по социально значимым направлениям, по продуктам питания, мы вынуждены были принять временное непопулярное решение. Но тиражировать - мы считаем, что это на сегодняшний день нецелесообразно", - сказал он в кулуарах форума "От винта!".

Мантуров отметил, что министерство отслеживает колебания цен и работает как с производителями, так и с потребителями, отраслевыми союзами.

"Если на сегодняшний день международная конъюнктура складывается так, что наш производитель оперативно может поставить туда свою продукцию, этим нужно пользоваться. Но не надо забывать, разумеется, и про внутренний спрос, и про внутреннего производителя и потребителя", - сказал он.

Глава Минпромторга привел в пример рынок минеральных удобрений, отметив, что на нем действует подписанное производителями соглашение о сдерживании цен, в результате чего внутренние цены ниже международных на 20-30%.

"Мы стараемся давать возможность саморегулирования, но при этом, когда происходят перекосы, иногда помогаем, чтобы перекосы выравнивались", - отметил Мантуров.

О фестивале

По данным Минпромторга РФ, Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" - это ключевое мероприятие Года науки и технологий и самая крупная коммуникационная площадка России в молодежной научно-технической сфере. На площадке фестиваля в партнерстве с информагентством ТАСС впервые проходит Технофорум " От винта!", а также представлена витрина проектов и практик регионов. Фестиваль проходит в Краснодаре 25-27 марта, город станет постоянным местом проведения этого ежегодного мероприятия.