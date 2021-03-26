МГУ и ВТБ будут развивать школу финансовой математики с помощью совместно созданного фонда

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Фонд содействия развития науки "Институт "Вега", учредителями которого стали МГУ и банк ВТБ, будет заниматься возрождением в России школы финансовой математики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВТБ по итогам первого заседания наблюдательного совета фонда.

Сообщается, что образовательная программа фонда рассчитана на студентов трех факультетов МГУ: механико-математического, вычислительной математики и кибернетики, Московской школы экономики. Наблюдательный совет фонда возглавили ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Мне очень близка идея о продолжении сильной математической традиции в России и продвижении школы финансовой математики в мировые лидеры. Когда подобный проект запускается в партнерстве с сильнейшими факультетами МГУ, то я уверен в успехе. Проекты "Института "Вега" нацелены на создание комфортных условий, которые позволят сосредоточиться на развитии необходимых навыков и компетенций нашим будущим специалистам и в дальнейшем конкурировать с профессионалами международного уровня", - сказал на заседании совета Костин, его цитирует пресс-служба.

Он добавил, что фонд также сфокусируется на организации конференций и семинаров по повышению квалификации для профессионалов рынка и на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер и помогут решать актуальные задачи индустрии.

"Мы поставили перед собой очень амбициозную и вместе с тем крайне актуальную задачу - запустить такой проект, который в обозримом будущем, в течение буквально нескольких лет, поможет сегодняшним студентам и аспирантам успешно интегрироваться в международную академическую среду. Наука интернациональна, и мы хотим, чтобы наши математики были максимально включены в международное сообщество, но при этом оставались жить и работать в России", - отметил Садовничий, его слова передает пресс-служба ВТБ.

По его словам, для этого необходима комфортная среда, конкурентные стипендии и зарплаты, доступ к новейшим разработкам и современным методикам. "Для нас очень важно дать человеку выбор: оставаться в науке или продолжить свой путь в индустрии, и при этом мы готовы поддержать любой из вариантов. Наш проект предполагает многоуровневую работу: привлечение признанных мировых специалистов для чтения лекций и проведения семинаров, а также организация исследовательских групп и лабораторий, что поможет сформировать такую среду, в которой будет возможно быстрое и качественное развитие нового поколения ученых и профессионалов рынка", - сказал Садовничий.

О планах фонда

По информации пресс-службы ВТБ, в апреле 2021 года фонд планирует провести первую весеннюю школу для студентов в Сочи совместно с Университетом "Сириус". На август 2021 года запланировано проведение летней школы по финансовой математике для студентов, а также подготовка циклов лекций для обучающихся различной тематики. Темами лекций станут модель динамики финансового рынка, теория стохастического оптимального управления, блокчейн и криптовалюты, вероятностно-статистические методы в машинном обучении.

Кроме того, планируется создать для студентов возможность пройти стажировку в компаниях Группы ВТБ, отмечает пресс-служба.

Сообщается, что в наблюдательный совет фонда также вошли директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов, декан механико-математического факультета МГУ Андрей Шафаревич, декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Игорь Соколов, проректор МГУ Николай Семин, гендиректор АО "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, глава кредитного департамента, старший вице-президент банка ВТБ Виталий Бузоверя, глава департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник, руководитель департамента инвестиционных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Алексей Иванов.