Российская компания разработала технологию создания корпоративных сетей за несколько минут

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Компания BI.ZONE (входит в экосистему Сбербанка) разработала технологию создания корпоративных сетей с использованием облачных технологий и без установки сетевого оборудования. Разработка позволит создать собственную корпоративную сеть за несколько минут, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Это первая разработка класса SD-WAN [программно-определяемые распределенные сети для многооблачных сред. - прим. ТАСС], поддерживающая отечественные алгоритмы шифрования и включенная в реестр российского программного обеспечения. Технология позволит государственным учреждениям и компаниям из любых отраслей построить корпоративную сеть за считанные минуты, обеспечить стабильное соединение с региональными филиалами и домашними офисами и защитить передаваемые между ними данные", - говорится в сообщении.

Разработка состоит из аппаратной и облачной частей. Аппаратная часть устанавливается в офисах и заменяет традиционное сетевое оборудование, ее управление происходит при помощи облачной части разработки. Как подчеркивают в пресс-службе, технология использует отечественные алгоритмы шифрования.

"Решение позволяет снизить расходы на развертывание и поддержку сети примерно в 2,5 раза, а также сократить затраты на персонал, локальную установку и ручную настройку каждого устройства в отдельности. В масштабах крупных корпораций это десятки миллионов рублей в год", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в России работают десятки тысяч кредитных организаций и других компаний с филиалами в регионах, тысячи медицинских учреждений, также нуждающихся в защите персональных данных, но при этом не в каждом регионе достаточно специалистов по сетевому оборудованию и безопасности.

"Мы создали универсальную платформу для организаций, которая объединяет в себе сразу множество сетевых устройств, включая средства защиты информации. BI.ZONE Secure SD-WAN не требует специальных навыков, подключить его к сети компании может любой сотрудник за несколько минут. Благодаря криптографической защите разработка подойдет государственным учреждениям, банкам и другим организациям, которые работают с конфиденциальными и персональными данными или платежной информацией", - заявил директор блока управляемых сервисов BI.ZONE Муслим Меджлумов, которого цитирует пресс-служба Сбербанка.