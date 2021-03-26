Минфин расширяет возможности вложения средств ФНБ в золото

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минфин РФ расширяет возможности вложения средств ФНБ в золото, как в традиционный "защитный" актив. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

"Проект постановления предусматривает внесение в постановление правительства РФ № 18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" изменений, направленных на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет остатков на банковских счетах в Центральном банке в золоте, выступающем традиционным "защитным" активом, доля которого в международных резервах РФ за последние годы значительно увеличилась", - говорится в материалах.

Данное изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда. Проект постановления будет размещен на портале проектов нормативных правовых актов в ближайшее время, отметили в Минфине.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ не исключает возможности вложения средств ФНБ в золото. Он отмечал, что необходимо снижать риски от вложений в активы в долларах.

Ранее Минфин в рамках приведения фактической валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой конвертировал средства фонда в размере $2,85 млрд, €2,36 млрд и 68,2 млн рублей в 600,3 млрд японских иен и $8,55 млрд, €7,08 млрд и 204,5 млн руб. в 110,54 млрд юаней. Минфин тогда отмечал, что включил в валютную структуру ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%.