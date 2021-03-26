Победителями первого в Пермском крае акселератора НТИ стали три компании

ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Три компании Пермского края стали победителями первой региональной акселерационной программы "Носороги Национальной технологической инициативы (НТИ)", они смогут освоить внешние рынки, а также претендовать на финансирование до 500 млн рублей от партнеров программы.

"В акселераторе могли принять участие компании из сферы IТ, новых материалов, новых бизнес-решений для потребителей, новой цифровой промышленности, технологии "умных домов" и другие с выручкой до 300 млн рублей в год. Изначально было 74 заявки, затем были отобраны 25, до конца дошли 17 компаний. Эксперты пытались понять, кто имеет потенциал для взрывного роста", - сообщил в пятницу ТАСС руководитель направления "Экосистема НТИ" Агентства инвестиционного развития Пермского края Николай Косвинцев.

Среди победителей компания "Иннфокус", которая предоставляет комплексные услуги инжиниринга и поставки высокотехнологичного оборудования, программного обеспечения и материалов для промышленных предприятий, лабораторий, исследовательских центров и образовательных учреждений, а также компания-разработчик компьютерного программного обеспечения "Инсайт-Менеджмент" и "Телепорт Русь", предоставляющая решение для онлайн-кинотеатров.

"Сейчас мы зарабатываем чуть меньше 1 млн рублей в месяц, в основном, с российских клиентов. Для нас ключевая цель - выйти на зарубежный рынок, мы там работаем, но у нас пока там ограниченный успех. В акселератор мы пошли для того, чтобы пересобрать процесс продаж, посмотреть, что делаем не так. И мы их нашли благодаря трекерам, образовательной программе мы научились лучше вести диалоги с потенциальными клиентами, мы нашли десять новых клиентов", - рассказал ТАСС основатель и генеральный директор компании "Телепорт-Русь" Андрей Клименко.

Организаторами акселератора выступили правительство Пермского края, Агентство стратегических инициатив, региональное Агентство инвестиционного развития, а также сообщество Национальной технологической инициативы (НТИ 20.35) при поддержке Российской венчурной компании, исполняющей функции проектного офиса НТИ. Главная цель программы - предоставить компаниям необходимые инструменты и методики для обеспечения дальнейшего наращивания выручки до 500 млн рублей в год.

В течение четырех месяцев участники прошли пять образовательных модулей и несколько воркшопов, они учились разрабатывать продуктовые стратегии, проводить исследования и систематизировать модель продаж, а также осваивали инструменты управления продуктами и привлечения инвестиций. В рамках экспортного трека предприниматели вели подготовку своих первых международных сделок. С компаниями работали преподаватели из Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Teamline-Consult, КРОК, Zvonobot, HRdigital и других значимых компаний в рынках участников акселератора. Результаты работы и итоговые продукты были представлены потенциальным заказчикам и партнерам в пятницу.