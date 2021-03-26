Более 77 млрд рублей направили на поддержку нижегородской экономики в период пандемии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Объем мер стимулирования экономики Нижегородской области в 2020 году составил более 77 млрд рублей, из которых 33,1 млрд рублей - безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям и гражданам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам встречи главы области Глеба Никитина с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым.

"Губернатор подчеркнул, что на улучшение ситуации в экономике к концу 2020 года в наибольшей степени повлияло оказание федеральной и региональной поддержки наиболее пострадавшим отраслям. Общий объем мер стимулирования экономики по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 77,3 млрд рублей, в том числе безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям и гражданам - 33,1 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что почти 23 тыс. субъектов МСП воспользовались мерами безвозмездной финансовой поддержки, около 29 тыс. юрлиц и ИП получили отсрочку или освобождение от уплаты налогов.

Журавлев отметил успехи региона. Так, по его словам, область в числе лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту в стране. "Рост на 14% - очень достойный показатель", - приводит слова Журавлева пресс-служба.

Ранее сообщалось что, несмотря на пандемию, региону в 2020 году удалось сохранить динамику по нескольким важным направлениям. В частности, область сохранила инвестиционную привлекательность. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 383,1 млрд рублей, что почти на 90 млрд рублей выше уровня 2019 года в действующих ценах, или на 20,6% - в сопоставимых.