Фондовые торги в США завершились ростом в свете планов властей ускорить вакцинацию

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась в пятницу ростом основных котировок в свете планов администрации США ускорить вакцинацию населения от нового коронавируса.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones повысился на 453,4 пункта (1,39%) и установился на отметке 33 072,88 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 65,02 пункта (1,66%) и оказался на отметке 3 974,54 пункта. Он обновил максимум. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 161,04 пункта (1,24%), до 13 138,72 пункта.

Согласно оценкам специалистов банка Rand Merchant Bank, приведенным агентством Bloomberg, "настроение на рынках переменилось с беспокойства на оптимизм". Как отметили аналитики, одним из главных причин этого стало объявление президента США Джо Байдена о том, что в стране должны к маю сделать 200 млн прививок от коронавируса.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:46 по времени Восточного побережья США (23:46 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $2,21 (3,77%), до $60,77.