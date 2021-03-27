Росимущество в апреле начнет приватизацию аэропорта Элисты

ЭЛИСТА, 27 марта. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Процедура приватизации находящегося в федеральной собственности аэропорта Элисты, единственного в Калмыкии, начнется в апреле, она будет уже третьей по счету с 2012 года, сообщил ТАСС вице-премьер республики Наран Кюкеев.

"Аэропорт Элисты находится в федеральной собственности, Росимущество в апреле начнет процедуру приватизации стратегического для Калмыкии объекта. Мы рассчитываем, что кто-то из инвесторов примет участие в приватизации, и у нас получится воплотить все планы по развитию аэропорта, который имеет большой потенциал. С 2012 года это третья по счету приватизация", - сказал он.

Принимались решения о приватизации аэропорта в 2012 и 2016 годах, но процедуры не состоялись из-за отсутствия претендентов. В 2012 году объявленная стоимость воздушного узла составила 8 млн рублей, в 2016 году - 1 тыс. рублей. Ситуация осложнялась небольшим пассажиропотоком - до 13 тыс. человек в год (сейчас 82 тыс.) и наличием задолженности до 250 млн рублей. На сегодняшний день задолженность благодаря активной судебно-претензионной работе снизилась с 260 млн рублей до 147 млн рублей, в ближайшее время планируется погашение налогов, сказал вице-премьер республики.

"С любой компанией, которая придет в качестве инвестора, мы будем выстраивать конструктивные отношения, наша цель - увеличение маршрутной сети, пассажиропотока, строительство новых объектов аэровокзального комплекса, в том числе нового терминала. По уточненным данным, на реконструкцию инженерных сооружений аэропортового комплекса Элисты, которая необходима, в том числе для активизации туристической отрасли республики, потребуется более 1,1 млрд рублей", - добавил Кюкеев.

За последний год власти республики подготовили дорожную карту по развитию республиканского аэропорта. 15 марта глава Калмыкии Бату Хасиков и гендиректор аэропортового холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков заключили соглашение о сотрудничестве в области воздушного транспорта, что послужит, как ожидается, стимулом для роста экономики региона, поможет наращиванию притока инвестиций и развитию туризма.