Дегтярев сообщил, что компания "ПИК" выбрала две площадки для строительства в Хабаровске

ТАСС, 27 марта. Крупнейшая в России девелоперская компания "ПИК" присмотрела две площадки для строительства в Хабаровске, сообщил в субботу журналистам врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Подготовительные уже две площадки группа "ПИК" присмотрела в Хабаровске. Мы о них объявим, конечно, [когда подпишем соглашение о сотрудничестве]", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что власти Хабаровского края приглашают в регион всех застройщиков. "Все, кто хочет и умеет строить, пусть строит. У нас нет никаких любимчиков на рынке строительства и не будет", - отметил врио губернатора.

Ранее в марте глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал, что министерство намерено привлечь на Дальний Восток крупных застройщиков проектами комплексной застройки объемом от 100 тыс. кв м. В сентябре 2020 года "ПИК", власти Сахалинской области и города Южно-Сахалинска подписали инвестиционное соглашение, в котором подтвердили намерения по реализации жилищного строительства в островной столице. Срок реализации проектов - до 2031 года, всего планируется вложить более 30 млрд рублей.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.