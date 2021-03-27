Хуснуллин сообщил об ускоренной передаче земель под жилье на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Передачу земельных участков под строительство жилья на Дальнем Востоке планируется ускорить для развития льготной ипотечной программы под 2%. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Наша задача - как можно больше строить. Только конкуренция и больший объем строительства позволит не давать расти цене, это одна из основных задач. Мы сегодня посетили строящиеся микрорайоны, провели совещание по комплексному развитию территорий, по вовлечению федеральных площадок в работу. Все федеральные площадки, что есть, мы готовы передавать региону, наша задача - за год-два максимально [нарастить объемы строительства]", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что сегодня на рост цен на жилье в регионах Дальнего Востока влияет недостаточный объем предложения на рынке.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны.

Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет.