На Хайнане открыли движение по новой автомагистрали между городами Учжишань и Санья

ХАЙКОУ /Китай/, 27 марта. /ТАСС/. Движение транспорта запущено по новой высокоскоростной автомагистрали в южной китайской провинции Хайнань, которая связала города Учжишань и залив Хайтан в городе Санья. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", трасса под названием Шаньхай официально была открыта 26 марта.

Общая протяженность автомагистрали с четырьмя полосами составляет 56 км. Максимально допустимая скорость движения по ней ограничена 100 км/ч. Завершение этого проекта означает, что теперь все уезды провинции Хайнань связаны между собой скоростными автомагистралями. Эта трасса будет способствовать экономическому развитию острова и подъему сельских районов.

Одним из самых сложных участков при строительстве был туннель в горной местности в районе города Учжишань, где расположены популярные у туристов одноименные горы. Его прокладка была завершена в октябре прошлого года. Туннель длиной 4,8 км стал самым протяженным в провинции Хайнань. Он спроектирован для движения по нему автотранспорта в обе стороны со скоростью не более 100 км/ч.

Строительство дорожной инфраструктуры на Хайнане является важной частью планов властей по превращению провинции в международный центр туризма и потребления. Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.