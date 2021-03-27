В ЦБ считают, что цена на нефть находится вблизи справедливых значений

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России считает текущую цену на нефть вполне справедливой. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности - 2021".

"Я не знаю будущее, но наше ощущение, что цена нефти вполне справедливая на сегодняшний день, мы не считаем ее низкой", - отметил он.

При этом Швецов добавил, что в целом цена на нефть сегодня выше, чем среднесрочные прогнозы ЦБ.

Банк России в феврале этого года повысил прогноз по цене нефти Urals в 2021 и 2022 годах с $45 до $50 за баррель соответственно, прогноз на 2023 год был сохранен на уровне $50 за баррель.

Цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на закрытии торгов в пятницу, 26 марта, достигала $64,6 за баррель, прибавив в течение дня около 5%. Поддержку цены на черное золото получили ввиду инцидента с контейнеровозом, перекрывшим движение судов в Суэцком канале.