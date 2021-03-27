Мордовия вошла в паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Туристические объекты Мордовии, связанные с жизнью флотоводца Федора Ушакова, включены в паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров". Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой врио главы республики Артема Здунова по итогам заседания попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей.

"Расширение границ кластера и включение в него объектов республики даст серьезный импульс развитию инфраструктуры территории, в частности дорожной, а также привлечению дополнительных инвестиций, позволит создать новые рабочие места, повысить стандарты предоставления туристических услуг. Учитывая соседство Мордовии и Нижегородской области, рассчитываем на создание единого межрегионального туристского пространства, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к нашим регионам, нашим святыням и прекрасным природным объектам", - приводятся в сообщении слова Здунова.

По информации пресс-службы правительства республики, в кластер вошли объекты Темниковского района Мордовии, в котором жил Ушаков, причисленный Русской православной церковью к лику святых. После смерти он был похоронен в стенах Санаксарского монастыря, где хранится рака с его мощами. В августе в Мордовии будет отмечаться 20-летие со дня канонизации Ушакова. На данный момент разработан совместный туристический маршрут Нижегородской области и Мордовии.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, на работы по развитию кластера направили уже более 1 млрд рублей. "С учетом выделенного финансирования в полном объеме реализованы 18 мероприятий на общую сумму более 1 млрд рублей. В фазе реализации сейчас 32 объекта. Большое значение имеет, в частности, строительство северо-восточного обхода Дивеева с возведением моста через реку Вичкинзу", - приводятся в сообщении слова главы области Глеба Никитина

Он добавил, что в дальнейшем предполагается расчистка Вичкинзы и строительство набережной, благоустройство прилегающей территории. В рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов в 2021 году также завершатся работы по расчистке рек Сатис и Теша. Начинается строительство центров культурного развития, которые будут организовывать экскурсии, кружковые, выставочные, спортивные и другие мероприятия для жителей Арзамаса, Сарова и Дивеева. Специалисты уже приступили к реставрации Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, а также Дома Белянинова в Арзамасе. По мнению Никитина, развитие кластера позволит повысить качество жизни в городах юга Нижегородской области и повысить туристическую привлекательность региона.

Проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.