FT: в Китае считают перевозку грузов по суше через Россию альтернативой доставке морем

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Увеличение срока доставки грузов морем и нехватка контейнеров сделали транспортировку товаров в Европу по суше через Россию привлекательной альтернативой для китайского бизнеса. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в транспортной индустрии.

Издание подчеркнуло, что за первые два месяца 2021 года из Китая в Европу было отправлено более 2 тыс. товарных составов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом за 2020 год число железнодорожных грузоперевозок из КНР в Европу выросло на 50%, а с 2016 года - в семь раз. В качестве причины изменения логистики эксперты Financial Times назвали также повышение стоимости транспортировки морем.

Как отметила газета, быстрое восстановление экономики КНР после пандемии коронавируса позволило стране "доминировать в глобальной торговле во второй половине 2020 года". По данным Financial Times, вследствие введения карантина во многих странах мира стал наблюдаться повышенный спрос на различные электронные устройства и бытовую технику из Китая. При этом долгая перевозка грузов по морю вынудила китайские компании обратиться к альтернативному маршруту - по суше через Россию и государства Центральной Азии.

В то же время доля общего объема китайского экспорта, перевозимая по железным дорогам, незначительна, полагает газета. Лишь через один порт Яншань в Шанхае в январе было отправлено порядка 2 млн контейнеров по сравнению с 209 тыс. железнодорожных контейнеров в сумме за первые два месяца 2021 года.