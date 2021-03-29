Nikkei: Япония намерена прекратить помощь экспорту оборудования для ТЭС на угле

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено полностью прекратить содействие, которое оно оказывало экспорту технологий и оборудования для работающих на угле тепловых электростанций. Такая мера предпринимается для содействия глобальному сокращению выбросов углекислоты и других парниковых газов, сообщает в понедельник ведущая деловая газета страны Nikkei.

В частности, по ее данным, Токио собирается отказаться от льготного финансирования таких проектов со стороны правительственных финансовых структур. В настоящее время оно предоставляется, если речь идет об экспорте новейшего оборудования сжигания угля, при использовании которого выделяется в атмосферу относительно небольшое количество углекислого газа. Например, такие проекты осуществляются во Вьетнаме и Индонезии.

США и Евросоюз, отмечает Nikkei, оказывают давление на Японию, требуя от нее прекратить экспорт технологий, связанных с выбросом парниковых газов, вызывающих потепление климата на планете. В свою очередь Токио опасается, что в случае ухода с этого рынка место Японии займут китайские компании, которые также активно пытаются продавать оборудование для ТЭС на угле. В то же время, сообщило в понедельник информационное агентство Киодо, японский премьер Ёсихидэ Суга может объявить о прекращении поддержки экспорта таких технологий уже в апреле на саммите по проблемам климата, который организуют США.

Правительство Японии намерено также предоставить налоговые льготы компаниям, которые станут производить продукцию, связанную с сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу, или инвестировать в соответствующие производства. Конкретно речь идет об оборудовании для ветровых электростанций, электромобилей, внедрении технологий для снижения потерь при передаче электроэнергии, утилизации углекислоты. Занятые этим компании должны передать правительству свои бизнес-планы, на основании изучения которых власти предоставят налоговые льготы.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в октябре прошлого года поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислоты в атмосферу к 2050 году. Это предполагается обеспечить в первую очередь за счет использования возобновляемых источников энергии и полной утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.