"Известия": выплаты по новому механизму на дошкольников семьи смогут получить в апреле-мае

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пособия на детей от 3 до 7 лет, оформленные по новым требованиям, большинство семей сможет получить уже в конце апреля-начале мая этого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минтруд РФ.

"Заявления проходят проверку в органах соцзащиты, обогащаются сведениями из информационных систем, при необходимости дополнительные сведения запрашиваются у заявителя, после чего происходит назначение пособия", - пояснили газете в ведомстве.

Новые правила назначения пособий вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Новый механизм выплат

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат для обеспечения большей адресности помощи, в соответствии с которым размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Так, выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума (ПМ), 75% от ПМ и 100% от ПМ, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из бедности.

Чтобы выплаты получили действительно те семьи, которые в них нуждаются, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности. Сбережения в банковских вкладах также учитываются при расчете нуждаемости.

При этом как отметили в министерстве, те граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие под категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.