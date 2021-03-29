ВТБ надеется забрать "АГД Даймондс" через суд

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Переговоры по так называемому развороту сделки по покупке "Открытие холдингом" алмазного актива "АГД Даймондс" у "Лукойла", при котором нефтяная компания возвращает средства и забирает алмазный актив назад, затихли. Новое руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не ведет какой-либо активной политики по вопросу сделки, и ВТБ планирует получить алмазный актив через суд, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

В конце октября 2020 года Reuters со ссылкой на два источника сообщал, что Банк России обсуждает с ВТБ и банком "Открытие" возможный "разворот" сделки по покупке "Открытие холдингом" алмазного актива "АГД Даймондс" у "Лукойла".

"Мы не видим сегодня со стороны ФАС какой-то агрессивной или активной политики в этом вопросе, наверное, потому что новое руководство службы оценивает историю иначе, чем прежнее. В этой ситуации переговоры по "развороту" сделки как-то затихли, "Лукойл" тоже не проявляет себя, хотя раньше очень активно нам предлагал разные варианты. А мы идем своим путем, мы хотим этот актив получить, а потом, скорее всего, продать профильному инвестору", - сказал Костин.

Банкир уточнил, что ВТБ уже получил несколько предложений "от тех, кто готов заплатить значительные деньги". "Может быть, мы предоставим кредит покупателю, но большую или значительную часть будем продавать за "живые" деньги. Так что мы будем дальше так идти по судебным решениям. Наш суд решит судьбу этого актива, нас это устраивает", - добавил Костин.

Спор вокруг "АГД Даймондс"

В мае 2020 года ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО "АГД Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, в пользу "Открытия холдинга". ВТБ выступал кредитором дочерней компании "Открытия холдинга", которая в 2017 году взяла у банка кредит на покупку акций "АГД Даймондс".

Ранее сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами". Позднее банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более 700 млн долларов.

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" ("Архангельскгеолдобыча", АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за 1,45 млрд долларов была закрыта три года назад, 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.