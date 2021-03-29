Московский экспортный центр выведет столичные товары на внутренние маркетплейсы Китая

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая, столичные компании смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Популярность онлайн-экспорта продолжает расти. Правительство Москвы, следуя тенденциям рынка, расширяет поддержку в этом направлении. Новая программа будет доступна для 230 компаний. Они могут рассчитывать на гарантированные экспортные продажи", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Московский экспортный центр финансирует весь процесс - от консультирования до заключения экспортного контракта. Также в программу входит сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другие услуги.

Ранее стало известно, что МЭЦ планирует масштабировать присутствие столичных товаров на площадках, подобных Tmall, и в 2021 году компании смогут принять участие в программе по продвижению еще на пяти китайских внутристрановых площадках: Pinduoduo, 1688, Jd, Epinduo, Taobao.

Кроме того, экспортеров начали консультировать по размещению товаров на других мировых маркетплейсах. "Помимо азиатского направления, в этом году активно будут поддерживаться экспортеры, которые решат выйти на европейский рынок при помощи маркетплейсов", - отметил Фурсин.