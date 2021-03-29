Чистая прибыль Globaltrans по МСФО снизилась на 46%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 12,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы.

Выручка снизилась на 28%, до 68,4 млрд руб., скорректированная - на 20%, до 54,9 млрд руб. При этом сокращение чистой выручки в сегменте полувагонов было частично компенсировано менее волатильной выручкой в сегменте цистерн и ростом выручки в сегментах специализированных контейнеров и аренды вагонов. Операционная прибыль снизилась на 41%, до 18,8 млрд руб., что в основном было обусловлено слабой ценовой конъюнктурой в сегменте полувагонов.

Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 32%, до 26,8 млрд руб., а маржа по скорректированному показателю EBITDA сократилась до 49% (против 57% в 2019 году), а уровень долговой нагрузки оставался низким: чистый долг к скорректированному показателю EBITDA составил 1,01х на конец 2020 года (на конец 2019 года соотношение составляло 0,60x).

В пресс-релизе Globaltrans отмечается, что группа поставила цель выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере не менее 3 млрд руб., или около 16,78 руб. на акцию/GDR.

Кроме того, совет директоров группы предложил одобрить продление механизма обратного выкупа акций путем запуска новой программы (в общем количестве, не превышающем 5% акционерного капитала) на следующие 12 месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров.

Globaltrans является ведущей частной группой компаний, работающей в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже.