Сопредседатели российско-венесуэльской межправкомиссии встретятся в Каракасе 30 марта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Встреча сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня пройдет в Каракасе 30 марта, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"30 марта 2021 года в столице Венесуэлы город Каракас состоится встреча сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, возглавляющий комиссию с российской стороны, встретится со своим визави вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Боливарианской республики Венесуэла Тареком Эль-Айссами", - сказали в аппарате.

В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспорта.

В аппарате вице-премьера сообщили, что также запланирована встреча Борисова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего российско-венесуэльского сотрудничества. В частности, финансово-экономического блока российского правительства, Министерства транспорта, а также крупных российских компаний, участвующих в российско-венесуэльских проектах", - добавили в аппарате.