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Пандемия COVID-19

ОАЭ и Китай запустят в Абу-Даби новую линию производства китайской вакцины от коронавируса

По данным агентства Reuters, на этом заводе будут ежегодно производить около 200 млн доз препарата Sinopharm

ТАСС, 29 марта. ОАЭ и Китай запустят на территории арабского государства новую линию производства вакцины от коронавируса. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, около 200 млн доз китайского препарата Sinopharm будут ежегодно производиться на новом фармацевтическом заводе в эмирате Абу-Даби.

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По сведениям агентства, завод, который планируется построить в текущем году, будет иметь три линии розлива, а также пять автоматизированных упаковочных линий. Производимый препарат будет называться Hayat-Vax.

Агентство напоминает, что одна линия производства Hayat-Vax уже функционирует на фармацевтическом предприятии, расположенном в эмирате Рас-эль-Хайма. Отмечается, что эта линия "имеет начальную мощность в 2 млн доз в месяц".

В воскресенье эмиратское информационное агентство WAM сообщило о том, что в ходе своего визита в ОАЭ глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян запустили совместный проект по производству на территории ОАЭ вакцины от коронавируса под названием "Науки о жизни и производство вакцин в ОАЭ".

В ОАЭ одобрены для применения препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также китайская вакцина Sinopharm. 21 января в стране была зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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ОАЭКитайПандемия COVID-19
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