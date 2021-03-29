"Ъ": правкомиссия поручила проверить поправки Минтранса о договорах ship-or-pay

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту поручила провести юридический анализ поправок Минтранса к уставу железнодорожного транспорта и правилам недискриминационного доступа к железной дороге, касающихся внедрения долгосрочных договоров по принципу ship-or-pay ("вези или плати"). Об этом в понедельник со ссылкой на источники пишет газета "Коммерсантъ".

На заседании президиума правкомиссии по транспорту 27 марта, где обсуждались ключевые принципы договоров по принципу ship-or-pay и юридические аспекты, представители бизнеса выступили с резкими возражениями против предложенной структуры, пишет издание со ссылкой на источник. Разработанные Минтрансом поправки к уставу железнодорожного транспорта и правилам недискриминационного доступа к железной дороге предполагают, что между крупными грузоотправителями (речь идет об угольщиках Кузбасса) и РЖД заключаются долгосрочные договоры на условиях предоплаты и ship-or-pay, а в обмен грузы по этим договорам едут в приоритетном порядке. Основные претензии к концепции - возможная дискриминация других пользователей железных дорог и несимметричность ответственности РЖД и грузоотправителей, отмечает газета.

В результате первый вице-премьер Андрей Белоусов потребовал провести юридический анализ нового документа. Департамент транспорта правительства запросил у членов правкомиссии и компаний юридические заключения о наличии или отсутствии в действующем законодательстве положений, позволяющих уже сейчас заключать такие договоры.