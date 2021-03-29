Акционеры "Новатэка" рассмотрят внешнее финансирование "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Собрание акционеров "Новатэка" 23 апреля рассмотрит ряд сделок о внешнем финансировании "Арктик СПГ - 2", объем которых совокупно превышает 50% балансовой стоимости активов компании. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

"Один из вопросов повестки дня включает одобрение ряда сделок и соглашений, связанных с внешним финансированием ООО "Арктик СПГ - 2". Данные сделки и соглашения являются одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность", - говорится в сообщении.

Акционеры, проголосовавшие против решения о согласии на совершение таких сделок или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена в размере 1 256 руб. за одну акцию.

26 марта на закрытии торгов на Московской бирже цена акции "Новатэка" составляла 1 496,6 руб. Таким образом цена выкупа может составить примерно на 250 рублей меньше текущей цены биржи.

Сообщалось, что "Новатэк" намерен завершить переговоры по финансированию "Арктик СПГ - 2" в середине 2021 года и может быть привлечено $11 млрд у зарубежных банков. В компании утверждали, что в предоставлении финансирования для проекта заинтересованы банки из Европы, Китая и Японии.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.