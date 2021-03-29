"Русал" может продать "Интерросу" 14% в Быстринском ГОКе

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Русал" может получить порядка 14% в Быстринском проекте в Забайкальском крае после его выделения в пользу акционеров ГМК "Норильский никель", говорится в сообщении "Русала". При этом компания имеет возможность за $570 млн продать свою долю "Интерросу" Владимира Потанина.

"Если спин-офф произойдет, ожидается, что Aktivium (стопроцентная "дочка" "Русала") будет владеть примерно 14% выпущенного акционерного капитала компании [Быстринский ГОК] по завершении спин-оффа. В настоящее время предполагается, что Aktivium может продать полученные после выделения акции "Интерросу" и аффилированной с ней компании Whiteleave за вознаграждение примерно в размере $570 млн", - сказано в сообщении.

Ранее основные акционеры "Норникеля", "Интеррос", "Русал" и Crispian, предложили совету директоров компании рассмотреть вопрос о выделении Быстринского проекта в пользу всех акционеров "Норникеля". Акционеры предлагают распределить долю владения "Норникеля" в 50,01% в Быстринском проекте (включает Быстринское месторождение и Быстринский горно-обогатительный комбинат) среди всех акционеров компании.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

О проекте

Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК, находится на юго-востоке Забайкальского края) после выхода на проектную мощность будет ежегодно производить около 3 млн т магнетитового (железорудного) концентрата, 260 тыс. т медного концентрата и 252 тыс. тройских унций золота. Помимо доли "Норникеля" (50,01%), 36,6% Быстринского ГОКа у фонда CIS Natural Resources (структура "Интерроса" Владимира Потанина), 13,33% - у китайского фонда Highland Fund.

На Быстринском ГОКе в 2020 году произведено 62,66 тыс. т меди в медном концентрате, что на 44% больше, чем годом ранее, 241 тыс. унций золота (+36%) и 2,05 млн т железорудного концентрата (+56%). Выручка предприятия составила чуть более $1 млрд, EBITDA - $717 млн.