Utair в июне откроет прямые рейсы в Элисту из Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 6 июня начнет выполнять прямой рейс в Элисту из Сочи и в обратном направлении, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика. Это позволит сократить время в пути до 1,5 часов, а стоимость билетов - до 3,4 тыс. рублей.

По данным на сайте аэропорта Сочи, сейчас прямых рейсов в Элисту авиакомпании не выполняют.

"С 6 июня Utair начинает полеты по новому маршруту Элиста - Сочи. Рейс будет выполняться по средам и воскресеньям", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость билетов составит от 3,4 тыс. рублей, вылет из Сочи - в 09:40, из Элисты - в 15:50. Время в пути - 1,5 часа.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Utair, авиакомпания с 8 марта по понедельникам и пятницам начала полеты из Элисты в Сочи со стыковкой в Минеральных Водах, а со стыковкой в Ростове-на-Дону - с 21 марта по средам и воскресеньям. Время в пути составляет около 3,5 часов. Стоимость билетов - от 3,6 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).