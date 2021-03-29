В Хабаровском крае увеличат посевную площадь под сою, картофель, овощи и кормовые культуры

ХАБАРОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители в Хабаровском крае увеличат посевные площади под сою, картофель, овощи и кормовые культуры в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края - начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы Сергей Васильев.

"Ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 72 тыс. га, или 108,8% к уровню 2020 года, когда было засеяно 66,2 тыс. га" - сказал Васильев.

В частности, на 13% больше будет посеяно сои. Под эту культуру отведут 40,5 тыс. га. Картофель посадят на 7,5 тыс. га, что на 2,7% больше, чем годом ранее, овощебахчевые культуры - на 3 тыс. га, что на 7% больше, чем годом ранее, кормовые - на 11 тыс. га, что на 6,8% больше. Зерновыми и зернобобовыми культурами засадят 10 тыс. га - столько же, сколько в прошлом году.

"Предварительный прогноз на урожай текущего года благоприятный. Объем производства продукции растениеводства планируется не ниже уровня 2020 года. Сильное влияние на урожайность оказывают природно-климатические факторы. Надеемся, что повторений чрезвычайных ситуаций 2019 и 2020 годов не случится", - отметил Васильев.

Хабаровский край пережил мощный паводок в 2013 году, значительное повышение воды в Амуре и других реках с подтоплением домов, дач, дорог, полей произошло также в 2019 и 2020 годах. В прошлом году посевы погибли на площади в 7,2 тыс. га - это примерно десятая часть всех земель, занятых под сельскохозяйственные культуры в крае. В министерстве призвали предприятия страховать свой урожай. Это можно сделать с господдержкой - бюджет компенсирует 50%, сельхозпроизводитель оплатит только половину суммы, запрошенной страховщиками.

Васильев подчеркнул, что пандемия новой коронавирусной инфекции не отразилась на подготовке к посевной кампании. "Сохраняется высокий спрос на местную продукцию, что стимулирует сельхозтоваропроизводителей края к наращиванию объемов производства. Информация о предприятиях, приостановивших подготовку к весенне-полевым работам в связи с прохождением эпидемии коронавируса или находящихся в сложном финансовом положении, в адрес министерства не поступала" - сказал замминистра.

Урожай прошлого года

В прошлом году урожая было собрано больше, чем в 2019 году, когда ущерб от паводков сельскому хозяйству был серьезнее. Зерновых культур, включая кукурузу на зерно, с полей было убрано 15,5 тыс. тонн, что на 67% больше, чем годом ранее. В 2019 году пшеницу, овес и ячмень не успели собрать из-за паводка, тогда практически весь урожай погиб. Сои в 2020 году было убрано 35 тыс. тонн, что на 10% больше, картофеля - 81,8 тыс. тонн, что на 20% больше, овощей открытого грунта собрали 43,2 тыс. тонн. Это на 43% больше, чем годом ранее.