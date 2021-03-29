Производители манго заключили в Санья на Хайнане контракты на $80 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 29 марта. /ТАСС/. Ведущие производители манго провинции Хайнань заключили серию контрактов с розничными сетями и торговыми компаниями Китая о поставках фруктов на сумму 522 млн юаней (около $80 млн по текущему курсу). Как сообщила газета "Санья жибао", церемонии по подписанию соглашений состоялись в ходе 2-й Ярмарки тропических фруктов в городе Санья.

"Наш город продолжит уделять большое внимание аграрному сектору. <...> Мы будем активно содействовать формированию современного сельского хозяйства, созданию [в Санья] глобального центра тропического растениеводства", - подчеркнул вице-мэр Санья У Хайфэн. По его словам, местные власти намерены активно развивать селекцию, использовать лучшие сорта семян для повышения качества выращиваемых на острове фруктов.

Как уточнил чиновник, администрация города заинтересована в расширении каналов сбыта местной сельхозпродукции на внешних рынках.

Согласно официальной информации, участники ярмарки укрепили уже существующие и создали новые цепочки поставок тропических фруктов, объем которых в ближайшее время составит порядка 60 тыс. тонн. Эта продукция будет реализована как через оптовые рынки, так и за счет различных площадок электронной коммерции. К процессу подключились свыше 300 компаний.

Санья относится к административным единицам Хайнаня, лидирующим по выращиванию фруктов. Согласно официальной статистике, ежегодно аграрные хозяйства города производят свыше 300 тыс. тонн всевозможных экзотических плодов.