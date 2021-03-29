Здания обанкротившегося Судостроительного банка выставили на торги за 595,4 млн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Крупнейший в РФ агент по продаже госимущества - Российский аукционный дом (РАД) - продаст на торгах 100% паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФ) "Март Риэлти", в который входят объекты обанкротившегося Судостроительного банка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба РАД.

"РАД выступит организатором торгов по продаже 100% паев ЗПИФ недвижимости "Март Риэлти" под управлением ООО "Велес Траст". Начальная стоимость - 595,4 млн рублей, цена отсечения - 375,1 млн рублей", - говорится в сообщении. Торги пройдут с 9 марта по 24 мая.

В портфеле фонда 14 объектов коммерческой недвижимости общей площадью чуть менее 5 тыс. кв. м. Здания расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, а также в подмосковном городе Электросталь. В Москве речь идет об активах на Раушской набережной, Кутузовском проспекте и Смоленском бульваре. Все активы сданы в аренду и обеспечивают доходность на уровне 6-7-летней окупаемости, пояснили в РАД.

Как уточняется в информационных материалах к аукциону, торги пройдут на основании договора с Агентством по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим (ликвидатором) Судостроительного банка. Судостроительный банк остался без лицензии в феврале 2015 года. В апреле того же года кредитную организацию признали банкротом, банк перешел под контроль Агентства по страхованию вкладов.

Российский аукционный дом - крупнейший в РФ агент по продаже государственного имущества в рамках приватизации по поручению Росимущества и органов власти российских регионов. Занимается продажами проблемного имущества, в том числе по поручению Агентства по страхованию вкладов и банка непрофильных активов "Траст", банковского имущества Сбербанка, Россельхозбанка, корпоративных активов в интересах ГК "Ростех", ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Интер РАО", АО "Почта России". Компания основана в 2009 году в соответствии с распоряжением правительства РФ. Совокупный объем проданных активов РАД составляет более 530 млрд рублей.