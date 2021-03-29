Резиденты ТОР в Татарстане вложили в развитие производств 26,8 млрд рублей

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) Татарстана за время их работы вложили в развитие собственных производств 26,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики республики в понедельник.

"Эффективным инструментом диверсификации экономики моногородов, привлечения инвестиций, способствующих открытию новых предприятий и созданию рабочих мест, являются территории опережающего социально-экономического развития. В Республике Татарстан функционируют пять ТОСЭР. На сегодня свою деятельность на их территории осуществляют 113 резидентов, которыми вложено 26,8 млрд рублей инвестиций и создано свыше 10 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года три резидента ТОР "Нижнекамск" завершили строительство производственных помещений, еще один резидент приступил к строительным работам. Семь резидентов запустили производство, из них четыре - в Нижнекамске и три - в Чистополе. Шесть резидентов завершили монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

На территории опережающего развития "Зеленодольск" объем капитальных вложений превышает плановые показатели и составляет 144,6%, количество рабочих мест в 3,5 раза выше установленных значений.