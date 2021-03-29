В Минпромторге заявили, что российский ТЭК стал активнее импортозамещать оборудование

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании стали активнее заниматься импортозамещением иностранного оборудования, считает Минпромторг России.

"До недавнего времени некоторые компании ТЭК неактивно занимались импортозамещением. Однако сейчас мы наблюдаем существенные улучшения в этом вопросе со стороны таких компаний, как "Газпром", "Новатэк" и "Татнефть", - сказал замглавы министерства Михаил Иванов в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль" .

По его словам, сейчас Минпромторг формирует программу импортозамещения с "Сибуром" и надеется на большую заинтересованность в процессе со стороны "Роснефти".

Он отметил, что министерство субсидирует затраты на производство пилотных партий оборудования, компенсирует затраты производителей на проведение НИОКР, также предоставляет льготные займы из Фонда развития промышленности и использует так называемый буровой грант для поддержки производителей.

Иванов сообщил, что показатель доли импорта в отрасли нефтегазового машиностроения в 2020 году составил 43% (в 2015 году - 60%).

Доля импорта снижается практически во всех отраслях инвестиционного машиностроения, однако пандемия и сделка ОПЕК+ повлияли на планы компаний, добавил замминистра. "К сожалению, в прошлом году российские нефтегазовые компании значительно сократили свои инвестиционные программы из-за пандемии, а также в связи с сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Исходя из того, что производство нефтегазового оборудования длинноцикловое, можно сказать, что этого планового значения мы достигли "по инерции", - констатировал он.

Минпромторг в ближайшее время утвердит план по импортозамещению комплектующих для нефтегазового оборудования, добавил Иванов.

Дальнейшие планы

Он также сообщил, что Минпромторг и Росстандарт намерены утвердить около 300 стандартов в области нефтегазового машиностроения к 2023 году, в том числе речь идет о таких направлениях, как подводная добыча углеводородов и сжижение природного газа.