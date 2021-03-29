В Приамурье площадь посевов планируют увеличить до 1,2 млн га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 марта. /ТАСС/. Аграрии в Амурской области планируют в этом году увеличить площадь посевов почти на 100 тыс. га, то есть до 1,2 млн га. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в министерстве сельского хозяйства области.

"В 2021 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь составит 1188,6 тыс. га, что выше уровня 2020 года на 93,1 тыс. га (или на 8,5%). Основная площадь зерновых культур увеличится по тем культурам, которые имеют спрос на экспорт в страны Азиатского-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Зерновые культуры планируется разместить на площади 272 тыс. га, что на 23,4% больше, чем годом ранее, площадь картофеля составит 2,7 тыс. га (+17,4%), овощных культур 0,7 тыс. га (+10%), кормовых культур 81,2 тыс. га (+16%).

"Кроме того, в области активно реализуются меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием картофеля и овощей", - отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.