Нижегородская область предложила реализовать восемь крупных проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову реализовать в регионе восемь крупных инвестиционных проектов в сфере строительства и транспортной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

11 марта президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в течение месяца представить новые предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Как подчеркнул Глеб Никитин, на территории Нижегородской области планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, а также новых инвестиционных проектов, для которых необходимо создание обеспечивающей инфраструктуры. Совокупный объем инвестиций по восьми крупным инфраструктурным проектам составит порядка 437 млрд рублей, предполагается создание 28 тыс. рабочих мест", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что около 60% инвестиций планируется направить на жилищное строительство. Ключевыми здесь являются проект комплексного развития территорий в границах поселков Ольгино, Новинки, а также проекты редевелопмента Черниговской набережной и улицы Ильинской в Нижнем Новгороде.

Еще около 40% инвестиций может быть направлено на создание транспортной инфраструктуры. Никитин подчеркнул, что сейчас комплексное развитие Нижнего Новгорода невозможно без модернизации транспортной системы - строительства новых станций метро, дублеров магистральных дорог, в том числе проспекта Гагарина и проспекта Ленина (крупнейшие проспекты города - прим. ТАСС), для обеспечения качественного транспортного сообщения. Также ведется подготовка к реализации проекта обхода Балахны.