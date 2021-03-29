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"Яндекс.Музыка" восстановила работу после сбоя

Днем 29 марта многие пользователи (71%) жаловались на проблемы с потоковой музыкой, 23% заявляли о сложностях в работе сайта и 4% не могли авторизоваться, свидетельствуют данные Downdetector

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Музыка" восстановил работу после сбоя, который произошел в понедельник днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Работа сервиса восстановлена", - сообщили там.

Ранее пользователи зафиксировали сбои в работе сервиса "Яндекс.Музыка". Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, у сервиса было более 1400 жалоб. Пользователи начали рассказывать о проблемах около 12:00 по мск, при этом 71% пожаловавшихся отмечали проблемы с потоковой музыкой, 23% заявляли о сложностях в работе сайта и 4% не могли авторизоваться.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О неполадках в работе стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" сообщали также в Белоруссии.

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