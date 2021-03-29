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СМИ: "Сирийские арабские авиалинии" с 3 апреля возобновят полеты в Москву

По данным агентства SANA, полеты по маршруту Дамаск - Москва - Дамаск будут выполняться еженедельно по субботам

ТАСС, 29 марта. Национальный перевозчик Сирии "Сирийские арабские авиалинии" с 3 апреля возобновит рейсы по маршруту Дамаск - Москва - Дамаск. Об этом сообщило в понедельник сирийское агентство SANA со ссылкой на министерство транспорта арабской республики.

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По сведениям агентства, полеты по этому маршруту будут выполняться еженедельно по субботам.

В четверг в российском федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом информировали о том, что с 1 апреля РФ возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года.

Теги
СирияРоссияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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