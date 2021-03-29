СМИ: "Сирийские арабские авиалинии" с 3 апреля возобновят полеты в Москву

ТАСС, 29 марта. Национальный перевозчик Сирии "Сирийские арабские авиалинии" с 3 апреля возобновит рейсы по маршруту Дамаск - Москва - Дамаск. Об этом сообщило в понедельник сирийское агентство SANA со ссылкой на министерство транспорта арабской республики.

По сведениям агентства, полеты по этому маршруту будут выполняться еженедельно по субботам.

В четверг в российском федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом информировали о том, что с 1 апреля РФ возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года.