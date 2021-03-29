"AliExpress Россия" будет решать споры по товарам на русском языке

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "AliExpress Россия" планирует полностью локализовать службу клиентской поддержки, в том числе общение с покупателями и решение споров по товарам. Об этом говорится в сообщении компании.

"AliExpress Россия" планирует полностью локализовать службу клиентской поддержки. На данный момент все онлайн-чаты службы поддержки обрабатываются в России, 50% споров по товарам из Китая - в китайских контакт-центрах на английском языке", - сообщили в компании. В пресс-службе отметили, что это коснется и перевода споров на русский язык.

В рамках программы локализации службы клиентской поддержки компания планирует увеличить штат специалистов по работе с обращениями клиентов в два раза - до 500 человек.

Сейчас "AliExpress Россия" сотрудничает с тремя сервис-партнерами в России: "Гран" (Иваново), "Ростелеком" (Чебоксары) и "Телеконтакт" (Орел), общая численность сотрудников контакт-центров составляет 280 человек. Контакт-центры работают с обращениями пользователей из России и большинства стран СНГ. В ближайшее время компания начнет работу с новым контактным центром группы компаний Voxys (Ставрополь).

"Команды сервисных партнеров в регионах получают сообщения клиентов из различных каналов коммуникации (онлайн-чаты, споры, различные мессенджеры, сообщения в социальных сетях). Сотрудники помогают пользователям сформулировать суть вопроса и передают информацию в отделы компании, которые помогают с решением этих ситуаций. В компании разработана гибкая система обучения и наставничества, в рамках которой сотрудники офиса помогают контакт-центрам улучшить качество работы с покупателями", - рассказали в компании.

О компании

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.