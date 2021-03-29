"Яндекс" начал раскрывать статистику по закону "о праве на забвение"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Яндекс" начал в своем отчете о выдаче данных россиян по запросу госорганов публиковать статистику по закону "о праве на забвение". Об этом говорится в документах, опубликованных компанией.

"В этом разделе вы найдете данные, касающиеся обработки заявлений по закону "о праве на забвение" Этот закон обязывает поисковые системы удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе", - говорится в отчете.

По информации пресс-службы, компания намерена раскрывать данные по этому направлению каждые полгода. В статистике представлено число полученных "Яндексом" ссылок с каждым из трех обоснований - неактуальность, недостоверность и нарушение закона, - а также количество и доля отказов. "Яндекс" отмечает, что некоторые ссылки могут иметь больше одного обоснования и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разным обоснованием нельзя, - объясняется в документе. В статистике учитываются только обращения, отправленные в электронном виде, и не учитываются некорректно заполненные заявления.

Согласно статистике, с июля по декабрь 2020 года "Яндекс" получил 4526 ссылок на неактуальную информацию и отказал в 53% случаев (2398 раз), по критерию "недостоверность" было получено 2599 ссылки, на 1915 было был поучен отказ от компании. По критерию "нарушение закона" было получено 1902 ссылки, "Яндекс" ответил отказом на 1456 из них.