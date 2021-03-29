Правительство вводит балльную систему в отношении шариковых и роликовых подшипников

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство приняло постановление, вводящее балльную систему в отношении шариковых и роликовых подшипников, сообщил Минпромторг.

"Постановление устанавливает ежегодное наращивание необходимых показателей от максимально возможного количества баллов для конкретной модели подшипника. Ожидается, что эта мера окажет значительное стимулирующее воздействие на производителя к инвестированию в освоение новых технологий", - приводятся слова замглавы министерства Александра Морозова в сообщении.

Он отметил, что сейчас в рамках конкурсов по специнвестконтрактам проводится процедура комплексной оценки заявок двух ведущих производителей подшипников кассетного типа, используемых в железнодорожных вагонах - ООО "СКФ" и ООО "ЕПК-Бренко".

Как отмечает Минпромторг, требования к промышленной продукции для отнесения ее к произведенной в РФ регламентируют критерии производства с указанием количества баллов, начисляемых за осуществление технологических операций, использование российских компонентов и осуществление НИОКР, что дает возможность производителю выстраивать индивидуальный график локализации.