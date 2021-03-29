Индексы Мосбиржи и РТС 29 марта выросли на 1,13-1,26%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ в понедельник торговался в положительной зоне вслед за мировыми рынками, росту которых способствовал предложенный президентом США новый план стимулирующих мер. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 3529,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,26%, до 1468,14 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:02 мск вырос на 0,03%, до 75,69 рубля, евро снизился на 0,07%, до 89,17 рубля.

"Российский рынок на старте недели торговался в русле общемировых настроений, которые были преимущественно позитивными, несмотря на по-прежнему тревожную эпидемиологическую ситуацию в европейских странах, а также в Бразилии, ЮАР и других", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Поводом для оптимизма стал предложенный президентом США Джо Байденом новый пакет мер для экономики объемом до $3 трлн, пояснил эксперт. Локальной поддержкой выступил и пересмотр прогноза китайского ВВП на текущий год до 8,1% Всемирным банком. Тем временем, на санкционном фоне наблюдается временное затишье, которое позволяет инвесторам постепенно выкупать ранее просевшие активы.

Цены на нефть в понедельник несущественно отступали, теряя локальную поддержку со стороны благополучно разрешившейся "суэцкой" проблемы. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 0,16%, снизившись до $64,35 за баррель.

Рынок акций

Одними из лидеров роста на российском рынке являются акции ГМК "Норникеля" (+3,7%) после новости о том, что компания остановила приток воды и перешла к третьему этапу плана по восстановлению добычи на рудниках Октябрьский и Таймырский, пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов. В ИАЦ "Альпари" добавили, что при наличии катализатора бумаги компании могут закрепиться над уровнем в 23 125 рублей, откуда откроется дорога к 24 000 рублей.

Также лучше рынка выглядят акции группы ПИК (+4,62%), спрос на которые поддержали официальные прогнозы по динамике инфляции Минэкономразвития РФ, добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. "Акции ЛСР также лидировали по темпам повышения утром. Однако информация о том, что совет директоров компании в качестве дивидендов по итогам 2020 года рекомендовал выплатить 39 рублей на одну акцию, вероятно, разочаровала рынок, так как соотношение дивидендов к чистой прибыли компании по итогам второго полугодия ниже, чем в первом в два раза", - пояснил эксперт.

Список аутсайдеров в понедельник возглавили акции "Россетей" (-2,08%). По оценкам старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой, в случае нейтральных рыночных настроений акции могут консолидироваться в пределах 1,4930-1,5400 рублей, в случае активизации продаж - направятся к 1,4538 рублей.

Прогноз на 30 марта

Завтра осторожные покупки на российском рынке могут продолжиться при сохранении общерыночного сентимента в положительной зоне, а санкционного фона - на условной паузе, полагает Александр Бахтин.

"Помимо новых стимулов в США, пандемии и геополитики, в фокусе внимания инвесторов во вторник могут быть также нефтяные цены - в четверг страны ОПЕК+ должны вынести решение о добыче в мае", - добавил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3485-3565 пункта, курс рубля к доллару - 75,3-76,5 рубля.

По мнению Александра Осина, завтра преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3485-3555 пунктов, а также 75,40-76,25 рубля и 88,80-90,05 рубля соответственно.