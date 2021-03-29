Сбербанк назвал Mail.ru Group равноправным партнером в СП

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Стоимость совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group намного выше, чем вложенные в него инвестиции, а компании являются в нем равноправными партнерами. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов своего совместного предприятия.

"Компании, входящие в наш O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров. Mail.ru Group обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов и является сейчас нашим равноправным партнером в совместном предприятии О2О", - заявили в банке.

В конце 2020 года Financial Times со ссылкой на источники уже писала, что компании обсуждают выход из совместного предприятия из-за разногласий, но пока переговоры не дали результата.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) "Сбера" и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.