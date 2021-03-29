МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сбербанк вышел из капитала словенского ретейлера Mercator, исполнив пут-опцион на принадлежащие ему 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator в пользу Fortenova Group в обмен на дополнительную долю в ее капитале, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ПАО "Сбербанк" был исполнен пут-опцион на принадлежащие ему 18,5% акций компании Poslovni Sistem Mercator d.d. (Республика Словения) в пользу Fortenova Group Top Co B.V. (Нидерланды, новый Agrokor) в обмен на дополнительную долю в капитале Fortenova Group", - сообщили в банке.

Отмечается, что сделка является безденежной, в результате транзакции доля банка в капитале группы увеличилась на 4% и составила около 44%.

"Перевод 18,5% акций Mercator в Fortenova Group является частью общей стратегии интеграции и повышения эффективности ретейл-дивизиона с целью реализации синергий и повышения акционерной стоимости группы", - подчеркнули в Сбербанке.

Группа Сбербанка в 2019 году получила контроль над 40% активов Fortenova Group TopCo - дочерней структуры Fortenova Group, управляющей предприятиями крупнейшей частной компании Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor. Правительство страны в апреле 2017 года ввело госуправление в компании из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Сбербанк пытался взыскать с нее €1,13 млрд долга.