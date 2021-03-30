В СП сообщили, что крабовые аукционы не привели новых участников

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Проведение Росрыболовством крабовых аукционов в 2019-2020 годах не привело на рынок новых участников, кроме того, там есть нарушения по ценообразованию. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ.

"По итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42 до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях", - сообщил аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в сообщении.

Проверка также показала, что на момент первого аукциона отсутствовал один из ключевых компонентов начальной цены лота - квота добычи (вылова) крабов, предоставленная в инвестиционных целях. Минсельхоз тогда ее еще не определил. "Таким образом, был нарушен порядок формирования начальной стоимости лотов, установленный постановлением правительства Российской Федерации. Кроме того, начальная цена предметов лотов аукционов применительно к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 млрд рублей, или более чем на 6%", - пояснил Батуркин.

Другие претензии Счетной палаты

В Счетной палате также отметили, что ставки сборов за пользование водными биоресурсами были установлены Налоговым кодексом еще в 2007 году и с тех пор не менялись. В результате начальная цена торгов при проведении аукционов может оказаться в 33-60 раз ниже рыночной стоимости лотов. "В случае участия в торгах недобросовестных участников и отсутствия здоровой конкуренции это несет риски занижения итоговой стоимости и недопоступления средств в федеральный бюджет", - подчеркнул аудитор. В ходе проверки Счетная палата обратила внимание на изменение многолетнего механизма предоставления квот на аукционах, в рамках которого государство отказалось от так называемого "исторического принципа" приобретения крабодобывающими компаниями квоты на 10 лет и в дальнейшего ее бесплатного продления.

"Начальная цена лота в таком случае формируется из нескольких компонентов: определяемая квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях, среднерыночная цена одной тонны конкретного вида крабов, срок, на который заключается договор и коэффициент инвестиционного обязательства, учитывающий затраты на строительство краболова. Он составил 0,25 - фактически дисконтирующий коэффициент", - объяснил ценообразование лота аудитор. При этом, по мнению Счетной палаты, коэффициент был утвержден без финансово-экономического обоснования.

"Мы согласны, что необходимо провести дополнительное экономическое обоснование и в большей степени описать, о чем говорит этот коэффициент. Сейчас формула начальной цены формируется как рыночная стоимость квоты краба, которая сформировалась по итогам аукционов за предыдущие годы, умноженная на 15 лет, то есть весь период пользования ресурсов. Поэтому допускаю, что этот коэффициент дисконтирующий, но его надо более четко обосновать", - приводит слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова Счетная палата.

Проверка также выявила ряд других нарушений и недостатков в деятельности Росрыболовства, в том числе ненадлежащее ведение Государственного рыбохозяйственного реестра и несоблюдение сроков перечисления в бюджет средств, полученных по итогам аукционов.