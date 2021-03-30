Торги на бирже Нью-Йорка завершились разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Промышленный индекс Dow Jones вырос в понедельник в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в то время, как индексы Nasdaq и S&P 500 завершили торги незначительным снижением.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones повысился на 98,49 пункта (0,30%), установившись на уровне 33 171,37. Индекс S&P 500 снизился на 3,45 пункта (0,09%), до отметки 3 971,09. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 13,38 пункта (0,10%), до 12 965,74.

Небольшое движение котировок эксперты объясняют неопределенностью после новости о закрытии крупного хедж-фонда Archegos Capital Management, который сотрудничал с такими компаниями как Credit Suisse и Nomura Holdings. Общие убытки могут составить порядка $30 млрд, и инвесторы пока не знают, как это отразится на банковском секторе рынка. "Мы даже не знаем первопричину ликвидации фонда. Это добавляет неопределенности к тем вещам, которые происходят на рынке", - приводит газета The Wall Street Journal слова Люка Филипа, ответственного за инвестиции в SYZ Private Banking.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:51 по времени Восточного побережья США (23:51 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысились на $0,88 (1,45%), до $61,60.