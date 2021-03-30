Бизнес в Приморье сможет заключать договор на присоединение к сетям в режиме одного окна

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты в Приморье в 2021 году разработают для бизнеса услугу, которая позволит заключать договор на присоединение к инженерным сетям в режиме одного окна, сообщил ТАСС руководитель краевого агентства проектного управления Николай Стецко. Это облегчит работу предпринимателей и улучшит инвестиционный климат региона.

"В Приморье все сетевые и ресурсоснабжающие организации подключены к региональному порталу услуг для подключения к электросетям в электронном виде. Все 34 муниципалитета оказывают комплексную услугу по выдаче разрешения на строительство. В этом году разработаем комплексную услугу по заключению договора на присоединение к инженерным сетям (электро-, водо-, теплоснабжение) для подачи документов в режиме одного окна", - сказал Стецко.

Кроме того, продолжится перевод муниципальных услуг в электронный формат, будет внедрен сервис для безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг. В целом работа по улучшению инвестиционного климата в крае ведется по четырем направлениям: помимо развития электронных сервисов, обеспечивается открытый диалог бизнеса и власти, ведется информирование бизнеса о новых возможностях в крае, реализуются региональные дорожные карты по 12 направлениям.

Ежегодно совместно с бизнесом власти формируют план работы на год, которые должны помочь снизить административные барьеры, сделать инфраструктуру более доступной, в целом сделать взаимодействие с органами власти комфортным. В рамках этой работы удалось снизить количество приостановок и отказов в предоставлении услуг, ускорить их предоставление. В 2021 году предусмотрено более 200 задач, направленных на то, чтобы вести бизнес в Приморском крае было проще.

"Мы показали хорошую динамику в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2020 года, улучшив позиции с 55-го до 34-го места. Это оценка нашей работы непосредственно бизнесом. При этом стоит признать, что в 2021 году серьезного роста, как в прошлом году, добиться вряд ли получится по двум причинам: пандемия и конкуренция с лидерами рейтинга. Чем выше, тем сложнее расти", - уточнил собеседник.

Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.