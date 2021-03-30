Опрос: порядка 50% россиян перед летом планируют купить кроссовки для бега

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Порядка 50% опрошенных россиян в преддверии лета планируют купить кроссовки для бега, спрос на которые весной на Avito вырос почти в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в опросе сервиса объявлений Avito, в котором участвовало 10 тыс. россиян во всех регионах России.

"Большинство участников опроса (33%) занимаются бегом, 27% - предпочитают заниматься силовыми и кардиотренировками в тренажерных залах, 26% - делают растяжку. Около 22% опрошенных занимаются плаванием, 13% - йогой, 12% - скандинавской ходьбой, 11% - танцуют, 8% - посещают групповые занятия (пилатес, зумба), еще 8% респондентов играют в футбол, 5% - занимаются кроссфитом, 4% - боксом", - говорится в опросе, который предполагал множественный выбор. Так как бег - самый популярный вид спорта у россиян, беговые кроссовки - самый востребованный спорттовар. Порядка 50% респондентов поделились, что хотят купить их. Этой весной спрос на кроссовки для бега на Avito в России вырос на 44% по сравнению с прошлым годом.

Порядка 8% респондентов рассказали и о других спортивных увлечениях: аэробике и аквааэробике, баскетболе, бадминтоне, велоспорте, зарядке по утрам, силовых упражнениях. Интересоваться и гантелями, и штангами в этом году россияне стали на 42% активнее, чем в прошлом году. Скакалку хотят приобрести 28% опрошенных в целом по России, коврики для йоги - 26%. Скакалки этой весной стали востребованнее на 8%, а коврики для йоги - на 63%.

Еще 18% опрошенных хотят купить утяжелители, 17% - фитнес-ленты, 12% - мяч для фитнеса, так называемый фитбол. Утяжелители в этом году россияне ищут на Avito на 16% чаще, чем в прошлом году, фитнес-ленты стали на 12% популярнее, а фитболы заинтересовали на 40% больше пользователей сайта. 13% респондентов планируют приобрести палки для скандинавской ходьбы, 5% - боксерские перчатки. Спрос на палки для скандинавской ходьбы этой весной подскочил в 2,2 раза в целом по России, а боксерскими перчатками интересуются на 41% активнее.

"Некоторые россияне планируют вкладываться в более серьезные и большие домашние тренажеры. Большинство респондентов - 26% и 22% - хотят купить беговую дорожку и велотренажер соответственно. Спрос на беговые дорожки на Avito в этом году вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России, а велотренажеры привлекли на 37% больше внимания со стороны пользователей. Еще 7% любителей технологичных приборов хотели бы поставить у себя дома эллиптический тренажер. Эллипсоиды в этом году стали востребованнее у россиян на 41% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.

Около 19% опрошенных предпочли бы установить дома шведскую стенку или турник, 15% - скамью для пресса, еще 9% - боксерскую грушу. Этой весной спрос на шведские стенки и турники на Avito в России вырос на 48% и 54% соответственно, скамьями для пресса заинтересовались на 33% больше пользователей, а боксерские груши стали на 36% востребованнее. Еще 11% респондентов выбрали батут во дворе дома или на даче. "Этой весной спрос на батуты в России действительно подскочил на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

Как россияне готовятся к лету

"Абсолютное большинство опрошенных (59%) выбирает самостоятельные занятия дома. 11% опрошенных также предпочитают заниматься дома, однако по готовой программе, и поэтому выбрали онлайн-программы с тренером. Еще 27% участников опроса хотят взяться за себя капитально и решили, что пойдут в тренажерный зал или на групповые занятия, мотивируя себя еще и покупкой абонемента. Около 33% респондентов считают для себя лучшим вариантом физической нагрузки занятия на свежем воздухе", - говорится в исследовании.

Около 47% опрошенных сказали, что хотят начать или уже начали правильно питаться. Еще 30% респондентов собираются сесть или уже сели на диету, а 8% участников опроса начнут проходить или уже проходят программу детокса организма для большей легкости в теле и улучшения самочувствия. Некоторые респонденты также сказали, что планируют попробовать интервальное голодание или ограничение калорий.

Большинство респондентов рассказали, что планируют начать готовиться к лету (43% опрошенных) или уже начали подготовку (30%), при этом 26% ответили, что не собираются заниматься спортом, так как они или находятся в прекрасной физической форме всегда (13%), или же просто любят себя такими, какие они есть (13%).