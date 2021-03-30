Nike потребовал запретить продажу вызвавших скандал кроссовок от рэпера Lil Nas X

ТАСС, 30 марта. Один из ведущих в мире производителей спортивного инвентаря Nike подал в суд на компанию MSCHF Product Studio за несанкционированное использование модели кроссовок Nike Air Max 97 для выпуска и продажи "сатанинской обуви". Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

MSCHF выпустила 666 пар кроссовок в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл). "На рынке уже появились признаки крупного скандала, в том числе призывы бойкотировать Nike в ответ на выпуск "сатанинской обуви" от MSCHF, из-за ложного убеждения, что Nike разрешила или одобрила этот товар", - приводит агентство выдержки из искового заявления.

Nike направила иск на рассмотрение федерального суда Нью-Йорка. Истец требует прекратить продажу этих кроссовок и обязать MSCHF компенсировать убытки и моральные ущерб, нанесенный производителю спортивного инвентаря. Ответчик заявляет, что имеет право воплощать в жизнь любые идеи по своему усмотрению.

По информации Reuters, "сатанинская обувь" представляет собой красно-черную модификацию кроссовок Nike Air Max 97 с пентаграммой и надписью "Luke 10:18", отсылающей к 18-му стиху десятой главы Евангелия от Луки о низвержении сатаны с небес. Как утверждает MSCHF, в платформе каждой из 666 пар содержится капля человеческой крови. Цена товара определена в более $1 тыс.