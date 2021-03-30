Фитнес предложили включить в ДМС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, объединяет более 1,5 тыс. игроков фитнес-рынка) обратилась в Минздрав РФ с предложением включать занятия в фитнес-клубах в договоры добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом сообщается в письме АОФИ от 29 марта, направленном министру здравоохранения Михаилу Мурашко (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

"Предложения от отрасли <…>: включение занятий в фитнес-клубах в договоры ДМС. Такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий. Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС", - говорится в письме.

В настоящее время к соискателям медицинских лицензий предъявляются, в частности, следующие требования: наличие помещения; медицинского оборудования, руководитель организации и руководитель структурного подразделения должны иметь высшее медицинское образование, а также стаж работы не менее пяти лет.

По словам основательницы клубов Orange Fitness и "Ситифитнес" Анастасии Юсиной, получение медицинской лицензии - это тяжелая, избыточная и дорогостоящая процедура. "Для медкабинета в фитнес-клубе соответствие этим требованиям не нужно. Например, для оказания первой помощи или оценки состава тела достаточно фельдшерского или сестринского персонала, нет необходимости иметь в штате врача", - считает она.

Среди других предложений АОФИ - создание совместной с Минздравом программы по поддержанию физической формы медработников, включенных в систему государственного здравоохранения. В ассоциации считают, что собственный опыт тренировок для врачей изменит их подходы к рекомендациям о позитивном влиянии регулярных тренировок на здоровье.

Предложения были направлены в Минздрав по итогам совещания по вопросам стимулирования здорового образа жизни в РФ, прошедшего в ведомстве 26 марта.