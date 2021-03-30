Средний чек покупки масок в России в марте в годовом исчислении упал почти вчетверо

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Средний чек покупки одноразовых медицинских масок в России в марте 2021 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года почти в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные "Чек Индекса" аналитического ресурса "Платформы ОФД", обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России.

"Сравнение агрегированных продаж за неполный март 2021 года и 2020 года (1-28 марта) по всей России свидетельствует почти о четырехкратном снижении среднего чека покупки медицинских масок. Сейчас их приобретают на сумму 58 рублей за одно посещение торговой точки, в то время как в прошлом году покупали на 220 рублей. Сокращение уровня среднего чека год к году составляет 73,7%, а в сравнении с прошлым месяцем - на 10,5%", - говорится в исследовании.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что постепенное снижение уровня среднего чека на одноразовые маски происходило в течение всего прошлого года. Со снятием многих ограничений в конце января этот процесс заметно ускорился. С января по март 2021 года средний чек уменьшился на 23%, в то время как в то же время прошлого года он поднимался на 186% (в 2,8 раза).

"С приходом пандемии коронавируса медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты прочно обосновались в потребительской корзине россиян. Недельная динамика их продаж коррелирует с показателями покупательского интереса к товарам повседневного спроса. Однако благодаря снижению ковид-напряженности закономерно сокращаются и расходы на маски, антисептики, перчатки", - указывают эксперты.

Объем продаж в денежном выражении уменьшился на 49%, несмотря на рост в натуральном выражении (в штуках) - на 15%. За неполный первый квартал (1 января - 28 марта 2021 года и 2020 года) объем продаж медицинских масок в денежном выражении сократился на 35%, а в натуральном выражении (в штуках) - на 5%.

"В топе покупок данной категории товаров - трехслойные одноразовые маски на резинке, с голубым оттенком. Выше всего средний чек затрат на изделия в Москве, Московской области и Чукотском АО (более 90 рублей)", - отметили аналитики.